Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих в запасе

Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста военнослужащих в запасе. Об этом сообщило РИА Новости.

Поправки внесли в закон «О воинской обязанности и военной службе». Отмечается, что речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах.

Для тех, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Ранее Госдума приняла поправки о повышении предельного возраста граждан, пребывающих в запасе