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Молодые кадры Рязанского приборного завода приняли участие в форуме «Инженеры будущего»

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приняли участие в XI Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2023» в Тульской области. Четыре работника АО «ГРПЗ» вошли в состав сборной АО «КРЭТ».

В течение десяти дней они объединяли свои знания для поиска наиболее эффективных решений амбициозных задач, стоящих перед страной.

Ребята прошли обучение по инновационным образовательным программам по востребованным направлениям машиностроения, участвовали в обширной деловой программе, которая охватила не только производство и технические аспекты, но и самопрезентацию, где они показали свои навыки и таланты.

В рамках проекта инженеры сконструировали и запустили макеты ракеты, самолета, беспилотника, а самодельный аппарат искусственной вентиляции легких заставил дышать медицинский манекен Георгий. Культурно-массовая программа включала в себя игры, викторины, спортивные состязания, концерты, а также экскурсии на ведущие предприятия Тулы и Тульской области.

«Образовательная программа научно-инженерного факультета была насыщенной, сложной и очень интересной. Знания и опыт, полученные в рамках обучения, обязательно пригодятся мне в дальнейшей работе на предприятии. Не менее масштабными были деловые, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Мы с ребятами принимали участие в различных семинарах, круглых столах с руководителями предприятий, интеллектуальных викторинах, посетили выставочные павильоны. Я благодарна руководству завода и моего подразделения за предоставленную возможность участия в форуме», — поделилась впечатлениями одна из представителей завода, инженер конструктор Анна Ерошик.

Ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. Он направлен на повышение квалификации и развитие навыков молодых специалистов, использование научного и образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. Организаторы — Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям.

В мероприятии приняли участие порядка 1000 молодых инженеров промышленных предприятий, аспирантов и студентов 26 вузов из 56 регионов России, а также представители 73 стран.