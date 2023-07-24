Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ведомство также признало видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне»).

Отмечается, что эти виды спорта включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.