В понедельник в Рязанской области ожидается дождь, гроза и до +25 градусов

В понедельник в Рязанской области ожидается дождь, гроза и до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В понедельник, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидается гроза.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы достигнут до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов, днем +20, +25 градусов.