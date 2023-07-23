В Иркутской области 12-летний подросток утонул во время купания

В Иркутской области 12-летний подросток утонул во время купания. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел на реке Китой. Трое детей купались в ней без присмотра взрослых.

Во время купания двое мальчиков заплыли далеко от берега и начали тонуть. 12-летний мальчик погиб, его девятилетний брат был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».