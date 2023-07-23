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В Госдуме готовят законопроект о госномерах для самокатов

В Госдуме готовят законопроект о госномерах для самокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутат партии ЛДПР Владимира Сипягина.

«Нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», — рассказал Сипягин.

Он также считает, что нужно запретить запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее пяти километров в час.

«И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или „зебре“. Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения», — отметил депутат.