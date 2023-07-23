В Госдуме готовят законопроект о госномерах для самокатов. Об этом
«Нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», — рассказал Сипягин.
Он также считает, что нужно запретить запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее пяти километров в час.
«И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или „зебре“. Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения», — отметил депутат.