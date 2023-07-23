Украинский генерал Кривонос признал, что ВС России имеют большое преимущество перед ВСУ

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия обладает существенными преимуществами перед украинскими войсками. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой», пишет 23 июля РИА Новости.

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии», — сказал Кривонос.

По его словам, украинская армия в вопросе поддержки со стороны государства значительно проигрывает. Кривонос также признал, что украинским войскам не удалось добиться успехов в ходе контрнаступления.