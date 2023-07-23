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Синоптики спрогнозировали теплый август в Рязанской области

Синоптики спрогнозировали теплый август в Рязанской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По ее словам, в Калининградской, Смоленской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, и Рязанской областях август может оказаться довольно теплым. Температура в этих областях превысит свою климатическую норму.

В среднем в дневные часы столбики термометров будут подниматься выше 26 градусов.