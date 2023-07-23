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Российских пенсионеров предупредили о риске потери ряда льгот

Российских пенсионеров предупредили о риске потери ряда льгот. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

По его словам, большинство выплат пенсионерам в настоящее время оформляются автоматически, но за некоторыми из них, в частности за льготами по оплате услуг ЖКХ, нужно обращаться лично.

С 1 июля в стране ввели единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников. В документы нужно внести то, что отсутствует в единых базах. Заполнить заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или лично обратиться в орган соцзащиты. Если же этого не сделать, то льгота может «сгореть».

Также юрист рассказал, что существует доплата к пенсии за иждивенца. Ее выдают, если человек предоставил все необходимые документы. Отмечается, что об этой льготе знают немногие.

Соловьев также заявил, что существует доплата в случае, если пенсионер нуждается в уходе.