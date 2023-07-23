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Рогов заявил, что новую фазу наступления ВСУ планируют провести в конце июля

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев продолжает накапливать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей. Об этом 23 июля пишут РИА Новости.

«Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа», — заявил Рогов.

По его словам, ВСУ может попытаться открыть вторую линию фронта и попытаться форсировать Днепр в районе Никополя для захвата Запорожской АЭС.

Ранее Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления. Президент заявил о том, что украинская армия потеряла более 26 тысяч человек за время попытки наступления.