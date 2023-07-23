Путин объяснил, почему выходит к людям, несмотря на карантин

Президент Владимир Путин объяснил, почему выходит к людям, несмотря на карантин. Соответствующий ролик опубликовали в соцсетях 23 июля.

Политик во время выхода к собравшимся жителям у Кронштадтского собора заявил, что встретиться с народом для него важнее, чем соблюсти карантин.

«Люди важнее карантина», — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов.

Отметим, что Путин вышел на площадь вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко. Главы государств сделали фото со всеми желающими.