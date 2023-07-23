Поселок Теткино Курской области обстреляли со стороны Украины

Поселок Теткино Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом 23 июля сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, зафиксировали 16 прилетов, осколки повредили крыши двух домов.

Также обстреляли поселок Краснооктябрьский, обошлось без пострадавших. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт остался без света, также частично нарушено электроснабжение села Веселое. Там загорелся многоквартирный дом, в котором никто не живет.