Полиция обратилась к рязанцам через громкоговоритель около «Глобуса»

Полиция обратилась к рязанцам через громкоговоритель около «Глобуса». Об этом 23 июля сообщила местная ГИБДД.

Отмечается, что автоинспекторы обратились к водителям, напомнив им правила проезда пешеходного перехода.

«Необходимо помнить, что если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость», — говорится в сообщении.