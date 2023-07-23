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Полиция обратилась к рязанцам через громкоговоритель около «Глобуса»

Полиция обратилась к рязанцам через громкоговоритель около «Глобуса». Об этом 23 июля сообщила местная ГИБДД.

Отмечается, что автоинспекторы обратились к водителям, напомнив им правила проезда пешеходного перехода.

«Необходимо помнить, что если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость», — говорится в сообщении.