Контрактника из Сараевского района наградили орденом Мужества

Контрактника из Сараевского района наградили орденом Мужества. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Руслан Богданов награжден орденом Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине.

Рязанец заключил контракт с Министерством обороны еще до начала специальной военной операции, сразу после прохождения срочной службы.

«Руслан у нас радиотелеграфист. О своей службе много не рассказывает, говорит, что у него есть опыт и что все будет хорошо. Даже когда его ранило, мы не сразу узнали. Затем был госпиталь, центр реабилитации и снова туда, к ребятам. Со слов сына, вместе с ним служат как мобилизованные, так и контрактники. Все стараются поддерживать друг друга и помочь. Мы гордимся своим сыном и поддерживаем его. Он очень ответственный человек, терпеливо преодолевает все трудности, и мы уверены, что он обязательно вернется», — рассказала мать военного.