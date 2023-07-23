Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина получит F-16 через несколько месяцев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что Украина получит истребители F-16, но их доставка займет несколько месяцев. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости.

«Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени», — объяснил госсекретарь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что появление у ВСУ F-16 будет рассматриваться как угроза в ядерной сфере.