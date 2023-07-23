Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что удары возмездия Москвы показали слабость Зеленского

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удары возмездия Москвы показали слабость президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Соскин заявил в воскресенье, 23 июля, в своих соцсетях.

Он заявил, по Украине нанесли колоссальный удар, а Зеленский может продолжает вредить Украине.

По его словам, провалились попытки защитить одесские порты, обеспечить членство Украины в НАТО и получить больше нового оружия.

«Вот и выходит, что лучшим выбором для Зеленского станет решение об отставке», — заключил Соскин.