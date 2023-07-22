Житель Сасовского района лишился 144 тысяч рублей из-за уловки мошенников

Телефонные мошенники похитили у жителя Сасовского района 144 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Телефонные мошенники похитили у жителя Сасовского района 144 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 62-летний мужчина. Все началось с того, что ему на телефон поступило СМС о зачислении на счет тысячи рублей.

После ему позвонила неизвестная женщина и сообщила, что она по ошибке перевела деньги и попросила их вернуть, предложив перейти по ссылке. Мужчина последовал этой рекомендации, мошенники получили доступ к его онлайн-банку и вывели со счета 144 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Полиция напоминает рязанцам, что ни в коем случае нельзя переходить по интернет-ссылкам, которые присылают незнакомцы.