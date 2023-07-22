В селе под Белгородом ВСУ применили кассетные боеприпасы

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов.

По селу Щетиновка выпустили 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.

Пострадавших и разрушений нет.