В селе под Белгородом ВСУ применили кассетные боеприпасы
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов.
По селу Щетиновка выпустили 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.
Пострадавших и разрушений нет.