В Сасове нашли пропавшего вахтовика из Вольска

В больницу города Сасово в тяжелом состоянии поступил 55-летний Юрий Чепасов. Мужчина — житель Вольска Саратовской области, пропавший во время вахты, сообщает «Вольск.ру».

В больницу города Сасово в тяжелом состоянии поступил 55-летний Юрий Чепасов. Мужчина — житель Вольска Саратовской области, пропавший во время вахты, сообщает «Вольск.ру».

Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал очевидец и попросил оповестить родственников.

Чепасов работал вахтой в Санкт-Петербурге, возвращался через Подмосковье домой на автомобиле ВАЗ. Около Москвы его останавливали сотрудники ДПС, возили проверять, но ничего не нашли в крови и отпустили.

На АЗС в Рязанской области жителю Вольска вызвали скорую и экстренно госпитализировали. Информацию о Чепасове в соцсети увидела его сестра и выехала в Сасово.