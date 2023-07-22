В Рязанской области 23 июля ожидается дождь и гроза
В Рязанской области в воскресенье, 23 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 23 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +10, +15 градусов, днем +21, +26 градусов.
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метра в секунду, днем местами до 15 метров в секунду.