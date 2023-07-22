В Рязани мужчину спасли от прыжка с балкона на улице Крупской

Патрульные полицейские уберегли рязанца от прыжка с балкона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные полицейские уберегли рязанца от прыжка с балкона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 22 июля, в 8:25 экипажу отдельного батальона ППС полиции от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Крупской мужчина ведет себя неадекватно.

На месте полицейские обнаружили за ограждением балкона второго этажа мужчину, который держался за перила балкона и собирался спрыгнуть вниз. С ним вступили в переговоры, но рязанец не уходил. В итоге правоохранители поднялись в квартиру и втащили мужчину в балконное помещение.

После этого 44-летнего рязанца передали подъехавшей бригаде скорой. Его жизни и здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает.