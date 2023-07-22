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В Москве из-за прорыва трубы с кипятком в торговом центре погибли четыре человека
В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве несколько десятков человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой, одна женщина погибла на месте от ожогов.

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве несколько десятков человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой, одна женщина погибла на месте от ожогов. Три человека заблокированы, к ним направили сотрудников МЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Позже появилась информация об еще трех погибших.

Собеседник агентства добавил, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, произошел сердечный приступ. Пострадавшим помогают врачи, троих уже госпитализировали.

Все службы городского хозяйства работают на месте аварии.

По данным экстренных служб, ведутся поиски еще одного человека на втором этаже ТЦ.

По предварительным данным, прорыв произошел на нулевом этаже, в результате вода быстро распространилась по торговому центру. Прорыв произошел на транзитной трубе МОЭК.

Mash сообщает, что все погибшие — сотрудники магазина «Глобус». Гастроном находится на минус первом этаже.