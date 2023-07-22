В массовом ДТП на трассе в Курской области погибли четыре человека

В Курской области на трассе М2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля, погибли четыре человека. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В Курской области на трассе М2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля, погибли четыре человека. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла около 10:45 на 481-м километре трассы в Фатежском районе. Столкнулись автомобили Scania, Toyota Chaser, Isuzu и Mazda. Погибшие находились в Toyota, их личности устанавливаются.

Выясняются причины и обстоятельства аварии.