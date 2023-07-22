В Майкопе внедорожник насмерть сбил девятилетнего ребенка на самокате

В столице Адыгеи на перекрестке улиц Спортивной и Гагарина произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП внедорожник скатился со склона на набережную городского парка и наехал на ребенка.

В столице Адыгеи на перекрестке улиц Спортивной и Гагарина произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП внедорожник скатился со склона на набережную городского парка и наехал на ребенка. Об этом сообщает «Советская Адыгея».

По данным МВД России по Адыгее, авария произошла около 14:45. После столкновения внедорожник продолжил движение, сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне городского парка и сбил девятилетнего ребенка на самокате. Затем автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. От полученных травм девятилетний мальчик скончался. Во внедорожнике находились три человека — водитель и два его пассажира, в том числе ребенок 2016 года рождения. Все госпитализированы.