В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы

На складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма в субботу, 22 июля, произошла детонация из-за атаки беспилотника. Пострадавших нет.

На складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма в субботу, 22 июля, произошла детонация из-за атаки беспилотника. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Аксенов добавил, что для минимизации рисков также приостановят движение на Крымской железной дороге.

Последствия планируют устранить в сжатые сроки.