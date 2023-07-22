Рязанцы сообщили об «экологической катастрофе» на улице Бирюзова

В Рязани во дворе на улице Бирюзова, 2, корпус 1 после сильного дождя залило дворовую площадку. В результате водой принесло горюче-смазочные материалы.

В Рязани во дворе на улице Бирюзова, 2, корпус 1 после сильного дождя залило дворовую площадку. В результате водой принесло горюче-смазочные материалы. Пост об этом опубликован в группе «Рязань» в субботу, 22 июля. Автор назвала происходящее экологической катастрофой.

«Во время сильных дождей заливает площадку перед домом. И в этот раз случилось то же самое. Но вместе с водой к нам приплыли отходы ГСМ. После высыхания воды эта субстанция осталась на асфальте», — сообщается в посте.

Рязанка добавила, что дворник посыпал пятна песком, но это не спасает положения.