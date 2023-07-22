Рязань посетил самый высокий человек России

В Рязань на фестиваль кузнецов приехал самый высокий человек России. Об этом в субботу, 22 июля, пишут «Рязанские ведомости».

В Рязань на фестиваль кузнецов приехал самый высокий человек России. Об этом в субботу, 22 июля, пишут «Рязанские ведомости».

Рост Сергея Ильина — 2 метра 25 см, размер ноги — 55. Его параметры, а также размах рук занесены в Книгу рекордов России.

На Лыбедском бульваре проходит VII Международный фестиваль кузнецов «Секреты средневековых мастеров». Сергей Ильин приехал со своим другом-кузнецом из Москвы и привлек внимание горожан. По просьбе гостей и участников фестиваля мужчина фотографировался с ними.

Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.