На улице Высоковольтной дерево упало на две машины

В Рязани по адресу улица Высоковольтная, 37, корпус 2, рухнуло дерево. Фото опубликованы в группе «Рязань». По словам автора поста, это произошло в пятницу, 21 июля, в 12:10.

В Рязани по адресу улица Высоковольтная, 37, корпус 2, рухнуло дерево. Фото опубликованы в группе «Рязань». По словам автора поста, это произошло в пятницу, 21 июля, в 12:10.

«Его могли спилить при благоустройстве тротуара. Все спилили, его оставили. Оно стояло под 45 градусов, и видно было, что скоро упадет. После дождя и без ветра упало», — сообщается в посте.

По уточнению очевидца, у черной машины промята крыша, белая не пострадала.

Напомним, дерево рухнуло на автомобиль на улице Халтурина.