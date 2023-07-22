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МВД разработало новый перечень оснований для невыдачи паспорта
В МВД подготовили проект постановления, указывающий список оснований для отказа в выдаче или замене российского паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект.

В МВД подготовили проект постановления, указывающий список оснований для отказа в выдаче или замене российского паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект.

Основаниями для отказа в выдаче, замене паспорта являются отсутствие у лица гражданства РФ, представление гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо недостоверных сведений, сообщается в документе.

Среди оснований для отказа в выдаче паспорта указаны невозможность установления личности обратившегося, наличие действительного паспорта или ранее поданного заявления о его выдаче, неуплата госпошлины за изготовление документа или предоставление неполного пакета документов в указанный срок.

Также отказать в выдаче паспорт могут в том случае, если после подачи электронного заявления человек не пришел по приглашению на прием в течение 30 дней.

В проекте в том числе прописаны случаи, в которых обратившемуся могут отказать в приеме заявления на выдачу паспорта. Предполагается, что новые правила будут действовать с 26 октября.