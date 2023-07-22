Момент обрушения моста с людьми в Ленобласти попал на видео

Появилось видео момента обрушения моста на фестивале в Луге в Ленинградской области. Кадры в субботу, 22 июля, опубликовали «Известия».

Появилось видео момента обрушения моста на фестивале в Луге в Ленинградской области. Кадры в субботу, 22 июля, опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как толпа людей стоит на мосту для лучшего обзора на фольклорном празднике «Ольгины берега». В какой-то момент конструкция «складывается».

Напомним, ранее сообщалось, что при обрушении моста с людьми в городе Луга погиб человек. Десять пострадали, один из них в тяжелом состоянии.