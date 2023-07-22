Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
23°
Вск, 23
22°
Пнд, 24
20°
ЦБ USD 90.38 -0.47 22/07
ЦБ EUR 100.66 -1.17 22/07
Нал. USD 88.71 / 90.99 22/07 08:02
Нал. EUR 98.15 / 90.99 21/07 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
Вчера 16:13
8 790
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
19 июля 15:29
7 705
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
8 251
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
13 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Депутат Госдумы заметил массовую шринкфляцию в российских магазинах
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при сохранении цены.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при сохранении цены. Это было замечено в 122 торговых точках столицы, сообщила РИА Новости пресс-служба Чернышова.

Массовые анонимные рейды провели по популярным сетевым универсамам столицы по поручению депутата с 1 по 18 июля.

Выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров. Такая упаковка на первый взгляд ничем не отличается от литра молока или кефира других производителей. Политик добавил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 килограмма в 97% случаев, при этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.

«Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта „О честной цене“ свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива. Уверен, что масштаб проблемы и включенность людей позволят нам утвердить документ в максимально сжатые сроки», — прокомментировал Чернышов.