Депутат Госдумы заметил массовую шринкфляцию в российских магазинах

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при сохранении цены.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при сохранении цены. Это было замечено в 122 торговых точках столицы, сообщила РИА Новости пресс-служба Чернышова.

Массовые анонимные рейды провели по популярным сетевым универсамам столицы по поручению депутата с 1 по 18 июля.

Выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров. Такая упаковка на первый взгляд ничем не отличается от литра молока или кефира других производителей. Политик добавил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 килограмма в 97% случаев, при этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.

«Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта „О честной цене“ свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива. Уверен, что масштаб проблемы и включенность людей позволят нам утвердить документ в максимально сжатые сроки», — прокомментировал Чернышов.