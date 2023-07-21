Журналисту РЗН. инфо вручили красный диплом

В пятницу, 21 июля, в РГУ имени Есенина лучшей выпускнице факультета русской филологии и национальной культуры и журналисту Карине Фоминой вручили диплом с отличием.

С поздравительным словом в адрес вуза и его выпускников выступили представители рязанского правительства, областной и городской думы, администрации и выпускники прошлых лет.

Журналисту РЗН. инфо Карине Фоминой по итогам отличной учебы и участия в общественной жизни университета с почетным званием «Лучший выпускник 2023» вручили диплом руководитель вуза Игорь Мурог и зампред рязоблдумы Николай Макариков.

В пятницу, 21 июля, дипломы о высшем образовании получили 359 студентов, 106 из них закончили вуз с отличием. Всего из РГУ имени Есенина выпустились 885 студентов.