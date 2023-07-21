Зеленский поставил себе цель по нейтрализации Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является «целью, которая должна быть нейтрализована». Об этом политик заявил в своем обращении 21 июля.

«Понятно, что это [Крымский мост] наша цель. И каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Погибли два человека.