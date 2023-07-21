Выданный многодетной рязанке участок отсыпали кладбищенской землей

Многодетная рязанка Юлия Матвеева, которая два года не могла добиться положенной по региональному закону бесплатной земли, снова обратилась в редакцию РЗН.инфо. Она сообщила, что после рассказа о ее проблеме администрация села Поляны пошла навстречу и предложила ей хороший участок.

Поскольку площадка располагалась на берегу Оки, возникла необходимость отсыпать ее на случай подтопления. По словам женщины, глава сельского поселения привезла ей несколько грузовиков грунта вперемешку с ритуальными украшениями — фрагментами венков, могильными цветами и «елочками». Юлия заподозрила, что это почва с кладбища. Подробности — в материале РЗН. Инфо.