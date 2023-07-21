В Тамбовской области запретили купание в Цне из-за холеры

В Тамбовской области запретили купание и ловлю рыбы в реке Цна. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.

Отмечается, что у трудового мигранта из Индии обнаружили холероподобный возбудитель. На стационарном лечении находятся уже два гражданина Индии: один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений.

Специалисты обследовали около 400 человек, которые контактировали с ними. Власти усилили дезинфекцию сточных вод очистных сооружений и контроль за безопасностью системы водоснабжения.