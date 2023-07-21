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В школах начнут изучать основы применения беспилотников

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Об этом пишет РИА Новости.

«Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», — сказал он.

В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

Отмечается, что эту программу одобрило Минпросвещения России. Ее цель — воспитать у старшеклассников чувство любви к стране и подготовиться к службе в армии.

«Армия сейчас — это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», — заключил сенатор.