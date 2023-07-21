В Рязани пройдет ежегодный турнир по баскетболу 3×3 «Инвест CUP»

22-23 июля в ЦУС «Под мостом» состоится ежегодный турнир по баскетболу 3×3 — Инвест CUP . Организаторы отмечают, что в этом году соревнования обрели международный статус.

ИНВЕСТ CUP — это официальный турнир по баскетболу 3×3 на территории Рязанской области. По рейтингу он входит в десятку крупнейших турниров, проходящих на территории России, и является единственным, где разыгрывается путевка в финал Кубка России по баскетболу 3×3.

В список участников соревнований вошли команды из семи городов России (Рязань, Москва, Калуга, Курск, Воронеж, Тула и Воркута), а также сборная Московской области. Кроме того, участником соревнований станет команда из Республики Беларусь.

Возрастные категории: — мужчины и женщины (2004 года рождения и старше); — девушки и юноши U18 (2005 — 2007 годов рождения); — девушки и юноши U15 (2008 года рождения и моложе).

Команды из категории «Мужчины» и «Женщины» поборются за путёвку в Финал кубка России по баскетболу 3×3.