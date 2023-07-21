В Рязани представили нового прокурора области

Указом президента России на должность прокурора Рязанской области назначили Дмитрия Коданева. Губернатор Павел Малков поучаствовал в церемонии в честь его представления. Об этом 21 июля сообщается на сайте регионального правительства.

Нового прокурора представил зам генпрокурора России Юрий Пономарев. Он рассказал, что Коданев имеет большой опыт работы: он прошел путь от следователя прокуратуры Твери до Первого зама прокурора Смоленской области.

За работу его наградили знаком «Почетный работник прокуратуры РФ».

Дмитрий Коданев поблагодарил за доверие и заявил, что настроен выполнять «самые серьезные задачи», «качественно и плодотворно выполнять свою работу».