В Рязани полицейские уничтожили более 55 килограммов наркотиков

В Рязани полицейские уничтожили более 55 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Запрещенные вещества полицейские изъяли при личных досмотрах задержанных граждан, досмотрах автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий.

Отмечается, что наркотики были доказательствами по уголовным делам, по которым сейчас приняли судебные решения. Обвиняемые — наркотрафиканты, изготовители, сбытчики, содержатели наркопритонов. Их осудили.

Процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии.

Вещества доставили на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожили в печи при высоких температурах.

Полицейские отправили в огонь около 31 килограмма синтетических наркотиков и более 24 килограммов наркотических веществ растительного происхождения.

Видео: УМВД по Рязанской области