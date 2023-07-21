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В РГАТУ вручили дипломы о высшем образовании

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в концертном зале студенческого дворца культуры прошел единый День вручения дипломов о высшем образовании. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба вуза.

Открывали торжественную церемонию вручением дипломов с отличием студентам, которые на протяжении учебы активно участвовали в научной, общественной, культурной и спортивной жизни университета. Семьдесят семь лучших представителей автодорожного, инженерного и технологического факультетов, факультета экономики и менеджмента, факультета ветеринарной медицины и биотехнологии получили дипломы из рук ректора. В рамках мероприятия отличившимся выпускникам были вручены и почетные грамоты с благодарственными письмами.

Ректор университета профессор Александр Шемякин выразил признательность профессорско-преподавательскому составу и родителям, а также подчеркнул значимость получения высшего образования.

«Сегодня для вас наступил поистине торжественный день. Университет дал вам путевку в жизнь — вы получаете долгожданный диплом о высшем образовании. Я верю, что Рязанский агротехнологический университет навсегда останется в памяти каждого из вас. Потому что — лучший! Лучший — потому что наш! Уверен, что вы станете успешными людьми! Крепкого здоровья, удачи и новых свершений на благо Рязанской области и России!», — пожелал студентам Александр Шемякин.

В ответном слове выпускники поблагодарили руководство и преподавателей университета за высокое качество образования и насыщенную студенческую жизнь.

В церемонии вручения дипломов выпускникам принимали участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, представители сельхозтоваропроизводителей ООО «Авангард» и «Луховицкие овощи», сотрудники компаний «ЭкоНива» и «МК Генетика», которые наградили наиболее отличившихся выпускников, проходивших практику на этих предприятиях, памятными подарками.