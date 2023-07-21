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В Госдуме предложили переводить родивших студенток на бюджетные места

В Госдуме предложили переводить студенток, родивших ребенка, на бюджетные места. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает внести правки в 34 закон «Об образовании в Российской Федерации», сообщает ТАСС.

По данным депутата, сейчас мало кто продолжает учиться на платной основе после рождения детей. Однако, по его мнению, беременность не должна быть причиной отчисления из университета.

«Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте. В университет можно будет вернуться в любой момент после рождения ребенка. Это будет справедливо», — добавил депутат.

Отмечается, вуз на эти цели должен выделить дополнительные бюджетные места. Однако рассчитать сумму финансирования невозможно, поскольку невозможно предположить количество женщин, собирающихся рожать в период обучения.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят запретить свободную продажу препаратов, экстренно прерывающих беременность. Вскоре министр здравоохранения Михаил Мурашко осудил желание женщин сначала строить карьеру, а потом заводить семью