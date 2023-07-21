В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мужчина. ОБ этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство СЦЦК в ДНР.

Инцидент произошел в Кировском районе Донецка. Отмечается, что при обстреле повредили здание магазина.

«Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление огня. В результате обстрела по улице Артема, 192 „а“ пострадал парень 1998 года рождения. Зафиксированы повреждения по двум адресам: магазин „Сатурн“ по улице Артема, 192 „б“; улице Артема, 192 „а“ — многоквартирный жилой дом», — говорится в сообщении.