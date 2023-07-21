Рязанские профактивисты завершили образовательный интенсив в Твери

С 18 по 19 июля в Твери проходил образовательный интенсив, в рамках которого свыше тридцати молодых активистов региональных организаций Центрального федерального округа перенимали опыт преподавателей Восточно-Сибирского регионального учебного центра профсоюзов (Красноярск) Андрея Коваленко и Натальи Лалетиной, а также ведущего российского эксперта по работе в соцсетях Алекса Волкова.

Рязань на образовательном интенсиве представляли специалист по информационной работе и работе с молодежью областного комитета Профсоюза Ольга Крестьянинова и член Молодежной комиссии областной организации, член профкома Городской клинической больницы № 11, процедурная медицинская сестра эндокринологического терапевтического отделения Татьяна Иванова.

Вовлечение новых членов в Профсоюз, их удержание и качественная техподдержка — основная цель информационной работы областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ .

Информация, которой располагает медицинский работник, является основой его уверенности в том, что за его спиной стоят специалисты областной организации, профессионально подготовленные в различных сферах. Все направления деятельности областной организации Профсоюза нацелены на решение практически всех потребностей медработников — материального и духовного благополучия, безопасности, общения, развития и общественного положения.

По словам членов Профсоюза, сейчас в организации действует большое количество молодежных программ, так как молодежь — это их главная движущая сила.