Рязанке огласили приговор за убийство матери

Рязанке огласили приговор за убийство матери. Об этом 21 июля сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Жительницу областного центра 1985 года рождения признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть (часть 4 статьи 111 УК).

По версии следствия, 9 августа 2022 года в квартире на улице Костычева пьяная рязанка нанесла своей матери несколько ударов ножом из-за отказа дать дочери денег на алкоголь. От полученных ранений она скончалась.

Подсудимую приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.