Родственники 20-летней студентки РГУ остались недовольны приговором для убийцы девушки

Родственники 20-летней студентки РГУ остались недовольны приговором для убийцы девушки. Об этом 21 июля сообщает ТКР."Родственники погибшей с решением суда не согласны. По их словам, они ждали, что ему [убийце девушке] дадут не меньше 10 лет, но решили апелляцию не подавать", — говорится в сюжете.

Напомним, девушку нашли мертвой в диване собственной квартиры. По подозрению в убийстве задержали ее бывшего молодого человека. Его признали виновным и назначили 8,5 лет колонии строго режима.