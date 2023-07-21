Путин: в ВСУ планируют вступить иностранцы

Глава России Владимир Путин заявил, что Украина может пополнить свои войска иностранными солдатами. Об этом пишет Радио Sputnik .

Путин заявил, что для участия в военных действиях хотят привлечь литовцев и поляков.

«Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского „пушечного мяса“ Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы — самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко. Это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — сказал он.