Появились подробности аварии с двумя легковушками в центре Рязани

В четверг, 20 июля, примерно в 18:50, в центре Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел вблизи дома № 54 по Первомайскому проспекту. По предварительной информации, 48-летний рязанец, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», столкнулся с «Киа Рио» под управлением 36-летнего местного жителя.

Отмечается, что 40-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Октавиа» получила травмы. Ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в центре Рязани столкнулись две легковушки.