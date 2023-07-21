Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
18°
Сбт, 22
23°
Вск, 23
23°
ЦБ USD 90.38 -0.47 22/07
ЦБ EUR 100.66 -1.17 22/07
Нал. USD 89.2 / 91.9 21/07 17:30
Нал. EUR 99.5 / 100.38 21/07 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
4 часа назад
2 113
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
19 июля 15:29
5 092
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
7 487
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
12 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Польша разместит на границе с Белоруссией 96 вертолетов «Апач»

Польша планирует укрепить американскими ударными вертолётами Apache свою границу с Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, пишет 21 июля LIFE.

«Это очень серьезное усиление Войска польского потому, что нашей целью является выстраивание настолько сильного Войска польского, чтобы Польша не была атакована Россией. Этому должно служить усиление Войска польского», — заявил политик.

Министр также добавил, что Варшава собирается закупить у США 96 «Апачей». До тех пор американцы предоставят ей в пользование восемь этих машин из собственных резервов.