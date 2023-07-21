Песков заявил, что Россия выработает рекомендации для безопасности своих судов в Черном море

Россия выработает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих судов в Черном море после угроз со стороны Киева. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

«Ситуация анализируется. Наши ответственные ведомства уже будут вырабатывать соответствующие рекомендации, с тем чтобы минимизировать опасность», — приводит издание слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее минобороны Украины заявило, что суда, следующие в Россию в Черном море будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.