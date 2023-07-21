Обвинение попросило отправить Стрелкова в СИЗО

Обвинение попросило отправить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в СИЗО. Об этом 21 июля сообщает Baza.

Отмечается, что Стрелкова обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 часть 2). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинение просит отправить Стрелкова в СИЗО, ранее сообщалось, что его хотят оставить на подписке о невыезде.

Ранее Стрелкова задержали после жалобы активистки, что он «в открытую критикует руководство страны».